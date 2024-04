POL-WHV: Rücksichtsloses Fahrverhalten - Zeugen gesucht!

Schortens (ots) - Unbekannte Täter brachen im Zeitraum vom 23.04.2024, 21:10 Uhr, bis zum 24.02.2024, 05:50 Uhr in der Bahnhofstraße in Heidmühle in ein Gebäude ein, in dem sich u.a. ein Verbrauchermarkt befindet, und gelangten dort in ein Getränkelager. Stehlgut ist bislang nicht bekannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever unter der Rufnummer 04461 7449-0 ...

