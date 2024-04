POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Jever

Jever (ots) - In der Nacht von Dienstag, 23.04.24 auf Mittwoch, 24.04.24, kam es in der Augustenstraße und in der Friedrich-Barnutz-Straße in Jever zu mehreren Sachbeschädigungen an Pkw durch Einschlagen der Fahrzeugscheiben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever unter der Rufnummer 04461 7449-0 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

