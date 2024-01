PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Einbrecher machen Beute in Schwalbach und Bad Soden +++ Brennender Altkleidercontainer +++ Unfall mit Verletzten in Kelkheim

Hofheim (ots)

1. Einbrecher machen Beute in Reihenhaus, Schwalbach am Taunus, Europaring, Samstag, 06.01.2024, 08:30 Uhr bis Samstag, 13.01.2024, 16:45 Uhr

(jn)Die Abwesenheit der Bewohner eines Schwalbacher Reihenhauses nutzten unbekannte Täter in der vergangenen Woche für einen Einbruch aus. Die Kriminellen machten sich gewaltsam an der Eingangstür des im Europaring gelegenen Wohnhauses zu schaffen und durchsuchten die Räumlichkeiten. Letztlich flüchteten sie mit Schmuck, Armbanduhren und weiteren Gegenständen und hinterließen einen Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Der Wert der Beute beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Sachdienliche Hinweise werden von der Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer 06196 / 2073 - 0 erbeten.

2. Armbanduhr aus Wohnhaus gestohlen,

Bad Soden am Taunus, Neuenhain, Am Rehsteig, Donnerstag, 11.01.2024, 20:00 Uhr bis Samstag, 13.01.2024, 13:15 Uhr

(jn)Im Bad Sodener Ortsteil Neuenhain kam es zwischen Donnerstagabend und Samstagmittag zu einem Einbruch in ein Reihenhaus, bei dem eine Armbanduhr gestohlen wurde. Der oder die Täter stiegen auf das Grundstück "Am Rehsteig", kletterten auf den Balkon und hebelten die Balkontür auf. Anschließend flüchteten die Einbrecher unerkannt, erbeuteten jedoch ersten Erkenntnissen nach ausschließlich die Armbanduhr im Wert von mehreren Hundert Euro. Der entstandene Sachschaden an der gewaltsam geöffneten Tür dürfte sich hingegen auf mindestens 1.000 Euro belaufen.

Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise zu der Tat unter der Telefonnummer 06196 / 2073 - 0 entgegen.

3. Fahrräder aus Kellern gestohlen,

Bad Soden am Taunus, Niederhofheimer Straße, Kelkheimer Straße, bis Samstag, 13.01.2024

(jn)Unbekannte haben in Bad Soden im Zeitraum bis Samstag aus den Kellern zweier Mehrfamilienhäuser hochwertige Fahrräder gestohlen. Die Fahrraddiebe schlugen in der Niederhofheimer Straße und in der Kelkheimer Straße zu und verschafften sich auf bisher jeweils unbekannte Art und Weise Zutritt zu den Häusern. Hier begaben sie sich zu den Kellerbereichen bzw. zu der Tiefgarage und entwendeten mit Schlössern gesicherte Mountainbikes und Pedelecs. Der Gesamtwert der Beute beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.

Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06196 / 9695 - 0 bei der Polizeistation in Eschborn zu melden.

4. Brennender Altkleidercontainer,

Hofheim am Taunus, Lindenstraße, Freitag, 12.01.2024, 18:40 Uhr

(jn)Am Freitagabend brannte in Hofheim ein Altkleidercontainer, wobei ein Schaden in Höhe von etwa 2.500 Euro entstand. Gegen 18:40 Uhr beobachtete ein Zeuge zwei Jugendliche, die einen brennenden Gegenstand in den Altkleidercontainer in der Lindenstraße warfen. Daraufhin flüchtete das Duo, das etwa 17 Jahre alt und dunkel gekleidet gewesen sein soll, in Richtung der Königsteiner Straße. Indes entwickelte sich in dem Container ein Feuer, welches von der Feuerwehr gelöscht werden musste.

Hinweise zu dem Vorfall oder dem jugendlichen Duo nimmt die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer 06196 / 2073 - 0.

5. Unfall mit Verletzten nach Vorfahrtsmissachtung, Kelkheim (Taunus), Kelkheimer Straße, Rathausplatz, Samstag, 13.01.2024, 15:30 Uhr

(jn)Infolge einer Vorfahrtsmissachtung kam es am Samstagnachmittag in Kelkheim-Fischbach zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw. Zwei Personen mussten mit leichteren Verletzungen ärztlich behandelt werden. Um 15:30 Uhr war eine 69-jährige Fiat-Fahrerin aus Königstein auf der Straße "Rathausplatz" in Fahrtrichtung Kelkheimer Straße unterwegs und beabsichtigte, auf die Kelkheimer Straße einzubiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines 19-jährigen Mercedes-Fahrers aus Kelkheim, der auf der Kelkheimer Straße in Fahrtrichtung Fischbach unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß der zwei Fahrzeuge, infolgedessen die 69-Jährige sowie die Beifahrerin des 19-Jährigen Verletzungen erlitten, die in Krankenhäusern behandelt werden mussten. Darüber hinaus entstand an den zwei Pkw ein Schaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Sie mussten abgeschleppt werden.

6. Volvo bei Unfallflucht beschädigt,

Hofheim am Taunus, Diedenbergen, Hirtenpfad, Samstag, 13.01.2024, 23:00 Uhr bis Sonntag, 14.01.2024, 11:45 Uhr

(jn)Bei einer Unfallflucht am Wochenende in Hofheim ist ein Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro entstanden. Zwischen Samstag, 23:00 Uhr und Sonntag, 11:45 Uhr parkte der Volvo des Geschädigten am Fahrbahnrand des Hirtenpfades im Ortsteil Diedenbergen. In diesem Zeitraum beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer das Fahrzeug im vorderen Bereich und flüchtete, ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen.

Nun ermittelt die Polizei wegen einer Unfallflucht und bittet Zeuginnen oder Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 zu melden.

