POL-VIE: Im Trüben gefischt und bei der Flucht einen Mann angefahren

Nettetal-Breyell (ots)

Am Montagmorgen haben zwei Männer in einem Naturschutzgebiet unrechtmäßig geangelt. Ein Fischereiaufseher sprach sie an. Bei ihrer Flucht touchierte einer der beiden mit dem Auto den Aufseher. Der Mann wurde leicht verletzt.

Ein 50-Jähriger aus Nettetal, der als Fischereiaufseher tätig ist, hat gegen 7.45 Uhr am Montagmorgen die Polizei alarmiert. Er hatte zwei Männer, die mit einem niederländischen Fahrzeug unterwegs waren, beim unrechtmäßigen Angeln erwischt. Die Männer befanden sich an dem Gewässer Kälberweide Königsbach, das in einem Naturschutzgebiet liegt. Deshalb forderte er die beiden Männer auf, ihre Angelausrüstung abzugeben. Darauf gingen die Erwischten nicht ein, sondern luden die Ausrüstung in ihren Wagen und wollten wegfahren. Der Fischereiaufseher stellte sich ihnen an der Einmündung eines Feldwegs in die Straße Baerlo in den Weg. Als die beiden unrechtmäßigen Angler mit ihrem Fahrzeug flüchteten, kam es zu einem Zusammenstoß. Der 50-Jährige wurde vom Seitenspiegel des Autos getroffen und leicht verletzt.

Auf die Männer wartet nun eine Strafanzeige wegen Wildfischerei. Der Fahrer muss sich zusätzlich wegen der fahrlässigen Körperverletzung bei dem Unfall und wegen unerlaubten Verlassens des Unfallorts verantworten. Über das bekannte Kennzeichen des flüchtenden Fahrzeugs konnte ein 33-Jähriger aus Zwaag in den Niederlanden als Halter ermittelt werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an. /hei (673)

