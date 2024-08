POL-NB: Verkehrsunfall auf Grund gesundheitlicher Probleme

Barth (ots) - Am 11.08.2024 gegen 07:30 Uhr kam es auf der B105 auf Höhe der Ortsdurchfahrt Tempel zu einem Verkehrsunfall auf Grund von Sekundenschlaf. Der 28-jährige deutsche Fahrzeugführer befuhr mit seinem Pkw Peugeot die B105 aus Damgarten kommend in Richtung Stralsund. Auf Grund eines Sekundenschlafes verlor er die Kontrolle über seinen Pkw. Hierbei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr er in den ...

