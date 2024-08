Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall auf Grund von Sekundenschlaf auf der B105

Barth (ots)

Am 11.08.2024 gegen 07:30 Uhr kam es auf der B105 auf Höhe der Ortsdurchfahrt Tempel zu einem Verkehrsunfall auf Grund von Sekundenschlaf. Der 28-jährige deutsche Fahrzeugführer befuhr mit seinem Pkw Peugeot die B105 aus Damgarten kommend in Richtung Stralsund. Auf Grund eines Sekundenschlafes verlor er die Kontrolle über seinen Pkw. Hierbei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr er in den Straßengraben und kam auf der Seite liegend zum Stehen. Der Fahrzeugführer konnte sich selbstständig aus dem verunglückten Pkw befreien. Er wurde bei dem Unfall leicht an der Hand verletzt und nach ambulanter Erstversorgung durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in die Bodden-Klinik nach Ribnitz-Damgarten gebracht. Der Pkw ist nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt ca. 22.000 Euro. Die B105 musste nicht gesperrt werden.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

