POL-KLE: Emmerich - Findling versetzt und beschädigt

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Emmerich am Rhein-Elten (ots)

Am Donnerstag (1. August 2024) kam es gegen 14:00 Uhr an der Dr.-Robbers-Straße in Emmerich zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmenden, ein Findling beschädigt. Der Findling war teil einer Grundstücksbegrenzung und wurde durch die Kollision beschädigt und versetzt. Aufgrund der Beschädigungen geht die Polizei nach aktuellem Stand davon aus, dass der flüchtiger Verkehrsteilnehmende in einem größeren Fahrzeug (Lkw oder Transporter) unterwegs gewesen sein muss. Die oder der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Hinweise nimmt die Polizei Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (pp)

