Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bodman-Ludwigshafen/ Lkr. Konstanz) Auffahrunfall auf der Bundesstraße 34- rund 11.500 Euro Blechschaden (08.11.2023)

Bodman-Ludwigshafen (ots)

Am Mittwochabend, gegen 21.45 Uhr, ist es auf der Bundesstraße 34 zwischen der Einmündung Mooshof und Espasingen zu einem Auffahrunfall gekommen, bei dem ein Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 11.500 Euro entstanden ist. Ein 47-jähriger Fahrer eines Opel Astra war auf der B 34 von Espasingen herkommend in Richtung Radolfzell unterwegs und kam, bei dem Versuch eine vom Beifahrersitz heruntergefallene Laptoptasche aufzuheben, nach links auf die Gegenfahrbahn. Ein dahinterfahrender 27-jähriger Mercedesfahrer ging fälschlicherweise von einem medizinischen Notfall aus, überholte den Opel und bremste diesen gezielt aus, um Schlimmeres zu verhindern. Hierbei prallten die Wagen zusammen. Beide Fahrer blieben unverletzt.

