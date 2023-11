Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Volkertshausen A98

Lkr. Konstanz) Polizei zieht berauschten Autofahrer aus dem Verkehr (09.11.2023)

Volkertshausen A98 (ots)

Beamte der Verkehrspolizei Mühlhausen-Ehingen haben am Donnerstagmorgen einen berauschten Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Gegen 2.45 Uhr kontrollierten sie auf Höhe der Behelfsausfahrt der Bundesstraße 33 neu einen 19-jährigen Fahrer eines Renault Twingo, da er zuvor bereits auf der Autobahn 98 von Stockach in Richtung Singen auffällig fuhr. Bei der Überprüfung des Mannes stellten sie Anzeichen für den Konsum von Betäubungsmitteln fest. Ein Vortest mit einem positiven Ergebnis bestätigte den Verdacht. Der 19-Jährige musste sein Auto stehenlassen und die Polizisten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell