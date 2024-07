Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Erneute Schockanrufwelle - Polizei gibt Tipps

Augsburg (ots)

Augsburg - Am gestrigen Donnerstag (18.07.2024) kam es im Stadtgebiet Augsburg zu mehreren sogenannten Schockanrufen. Bei diesen bringen Täter meist Seniorinnen und Senioren durch verschiedenste Maschen und dem Aufbauen von Ängsten dazu, Bargeld oder andere Vermögenswerte zu übergeben.

Eine 55-jährige Frau bekam von einem unbekannten Täter einen Anruf. In dem Telefonat gab sich eine weinerliche Stimme als ihr Sohn aus. Im weiteren Verlauf wurde das Telefonat an eine falsche Polizeibeamtin übergeben. Sie behauptete, dass ihr Sohn einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Die falsche Polizeibeamtin forderte eine Kaution in Höhe von 45.000 Euro, ansonsten müsste ihr Sohn ins Gefängnis. Die 55-Jährige realisierte den Betrugsversuch und informierte umgehend die Polizei.

Die Polizei ermitteln nun wegen versuchten Betrugs.

Mit der Präventionskampagne #NMMO möchte die Bayerische Polizei alle Betroffenen und vor allem Seniorinnen und Senioren noch besser vor Telefonbetrügern schützen.

Die Polizei gibt deshalb unter anderem folgende Tipps:

- Die Polizei wird sie niemals um Geldbeträge bitte. - Übergeben Sie nie Geld an unbekannte Personen. - Überprüfen Sie Angaben persönlich durch telefonische Nachfrage bei der Behörde oder den jeweiligen Angehörigen unter der Ihnen bekannten Telefonnummer. - Suchen Sie die Telefonnummer der jeweiligen Behörde selbst heraus. - Lassen Sie niemals unbekannte Personen in ihre Wohnung. - Verständigen Sie bei verdächtigen Feststellungen umgehend den polizeilichen Notruf 110.

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter folgenden Links:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/enkeltrick/

https://www.polizei.bayern.de/nmmo

