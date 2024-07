POL Schwaben Nord: Mehrere Verstöße bei LKW-Kontrolle

Augsburg (ots) - Nordendorf - In der Pressemitteilung Nr. 1624 vom 17.07.2024 berichteten wir Folgendes: Am gestrigen Dienstag (16.07.2024) kam es zu einem Brand in einem Einfamilienhaus in der Hauptstraße. Zwei Personen wurden leicht verletzt. Gegen 16.50 Uhr wurden die Rettungskräfte alarmiert und evakuierten mehrere Personen aus dem Gebäude. Nach aktuellem Stand wurden zwei Personen leicht verletzt. Eine Person ...

