Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Brand eines Einfamilienhauses - Nachtrag

Augsburg (ots)

Nordendorf - In der Pressemitteilung Nr. 1624 vom 17.07.2024 berichteten wir Folgendes:

Am gestrigen Dienstag (16.07.2024) kam es zu einem Brand in einem Einfamilienhaus in der Hauptstraße. Zwei Personen wurden leicht verletzt.

Gegen 16.50 Uhr wurden die Rettungskräfte alarmiert und evakuierten mehrere Personen aus dem Gebäude. Nach aktuellem Stand wurden zwei Personen leicht verletzt. Eine Person musste im Krankenhaus behandelt werden.

Zur Bekämpfung des Brandes wurden umliegende Straßen kurzzeitig gesperrt. Die Feuerwehr konnte den Brand schließlich löschen. Der genaue Sachschaden wird aktuell noch geklärt.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen zu der Brandursache aufgenommen.

Ab hier neu:

Bei dem Brandobjekt handelt es sich um ein Einfamilienhaus, in dem Senioren wohnen, da das eigentliche Wohnheim aufgrund des Hochwassers derzeit nicht bewohnbar ist. Mittlerweile sind weitere Details bekannt.

Am Dienstag (16.07.2024) brach gegen 16.50 Uhr in einem Zimmer im 1. OG im Bereich des Bettes ein Brand aus. Eine Pflegerin bemerkte den Rauch im Gebäude und brachte zwei Bewohner in Sicherheit, die zum Zeitpunkt des Brandes im Zimmer waren.

Durch den Brand erlitten zwei Personen eine Rauchgasintoxikation. Diese wurden vor Ort bzw. stationär im Krankenhaus behandelt. Der Sachschaden am Gebäude bzw. am Inventar wird derzeit auf etwa 100.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei übernahm, wie in einem solchen Fall üblich, die Ermittlungen in Form einer Brandortuntersuchung. Die Ermittler gehen von einem technischen Defekt an einem elektrischen Patientenbett aus.

