POL Schwaben Nord: Ladendiebstähle in der Innenstadt

Augsburg (ots) - Hochzoll - Am Mittwoch (17.07.2024) entwendete ein bislang unbekannter Täter mehrere Waren in einer Drogerie in der Hochzoller Straße. Gegen 15.00 Uhr entwendete der unbekannte Täter Waren in einem niedrigen dreistelligen Gesamtwert. Ein Mitarbeiter beobachtete den Mann und sprach ihn nach dem Kassenbereich an. Der unbekannte Mann flüchtete aus der Drogerie und ließ die Waren zurück. Die Polizei ermittelt nun wegen Ladendiebstahls. Zeugen, die Hinweise ...

