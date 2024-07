POL Schwaben Nord: Dieseldiebstahl

Augsburg (ots) - Innenstadt - Bereits am Montag (15.07.2024) entblößte sich ein 50-jähriger Mann in der Bahnhofstraße im Genitalbereich und sprach mehrere Personen an. Gegen 08.10 Uhr sprach er eine an der Straßenbahnhaltestelle der Linie 4 sitzende Frau mit ihrem Kleinkind an. Der Mann stieg daraufhin mit geöffneter Hose in die Straßenbahn ein und fuhr Richtung Königsplatz. Die Polizei nahm ihn dort vorläufig ...

