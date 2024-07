Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Brand eines Einfamilienhauses

Augsburg (ots)

Nordendorf - Am gestrigen Dienstag (16.07.2024) kam es zu einem Brand in einem Einfamilienhaus in der Hauptstraße. Zwei Personen wurden leicht verletzt.

Gegen 16.50 Uhr wurden die Rettungskräfte alarmiert und evakuierten mehrere Personen aus dem Gebäude. Nach aktuellem Stand wurden zwei Personen leicht verletzt. Eine Person musste im Krankenhaus behandelt werden.

Zur Bekämpfung des Brandes wurden umliegende Straßen kurzzeitig gesperrt. Die Feuerwehr konnte den Brand schließlich löschen. Der genaue Sachschaden wird aktuell noch geklärt.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen zu der Brandursache aufgenommen.

