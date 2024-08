Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich: Auto brennt nach technischem Defekt

Willich (ots)

Um kurz nach 17 Uhr sind Feuerwehr und Polizei am Dienstag zu einem Pkw-Brand an der Straße Am Park in Willich gerufen worden. Am Straßenrand stand ein brennender Pkw. Ein 22-jähriger Willicher war mit dem Auto unterwegs gewesen und hatte während der Fahrt festgestellt, dass es verbrannt roch und Rauch aus der Motorhaube kam. Daraufhin stellte er das Auto ab, das unmittelbar darauf zu brennen begann. Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr verbrannte der Wagen komplett. Durch Hitze und Flammen wurde auch ein weiteres dort parkendes Fahrzeug beschädigt. Die Polizei geht von einem technischen Defekt als Brandursache aus. /hei (679)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell