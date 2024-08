POL-VIE: Schwalmtal-Waldniel: Kind auf Hoverboard prallt mit Auto zusammen

Willich (ots) - Um kurz nach 17 Uhr sind Feuerwehr und Polizei am Dienstag zu einem Pkw-Brand an der Straße Am Park in Willich gerufen worden. Am Straßenrand stand ein brennender Pkw. Ein 22-jähriger Willicher war mit dem Auto unterwegs gewesen und hatte während der Fahrt festgestellt, dass es verbrannt roch und Rauch aus der Motorhaube kam. Daraufhin stellte er das Auto ab, das unmittelbar darauf zu brennen begann. ...

