Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Wohnung gescheitert

Mühlhausen (ots)

Am Sonntagabend stellte ein Mann fest, dass bislang Unbekannte versucht hatten, gewaltsam in seine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus An der Burg einzudringen. Bei dem Einbruch scheiterten der oder die Täter, sodass sie nicht in die Wohnung gelangten. Außerdem wurde der Briefkasten beschädigt.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 entgegen.

Aktenzeichen: 0095580

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell