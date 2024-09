Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (352/2024) Toter an K 421 in Osterode - Ermittlungen dauern weiter an

Göttingen (ots)

OSTERODE (jk) - Die Ermittlungen der Polizei in Osterode zum Fund eines toten Mannes an der K 421 (siehe auch https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/5863480) dauern weiter an.

Eine Begutachtung des Leichnams in der Rechtsmedizin hat ergeben, dass es an dem besagten Dienstagabend (10.09.24) einen wie auch immer gearteten Kontakt mit einem Kraftfahrzeug (PKW oder LKW) gegeben haben muss, bei dem der 66-Jährige letztlich tödliche Verletzungen erlitt.

Seit Veröffentlichung des Zeugenaufrufes sind bei den Ermittlern einige wenige Hinweise eingegangen, deren Auswertung zurzeit läuft.

Sachdienliche Hinweise werden weiterhin rund um die Uhr unter Telefon 05522/5080 entgegengenommen

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell