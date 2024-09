Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (345/2024) An der K 421 in Osterode: 66-Jähriger tot an Querungshilfe aufgefunden - Hergang unklar, Polizei bittet um sachdienliche Hinweise!

Göttingen (ots)

Osterode, Kreisstraße 421 zwischen den Ortschaften Badenhausen und Osterode, Einmündung "An der Bahn" / "Über der Landwehr" Dienstag, 10.09.2024, gegen 20.55 Uhr

OSTERODE (jk) - Im Bereich der Einmündung "An der Bahn"/Über der Landwehr" (Kreisstraße 421) zwischen Osterode und Badenhausen (Landkreis Göttingen) hat ein Autofahrer am Dienstagabend (10.09.24) gegen 20.55 Uhr einen tödlich verletzten Mann aufgefunden. Bei dem Toten handelt es sich um einen 66-Jährigen aus dem Altkreis. Die genauen Umstände sind noch unklar. Die Polizei Osterode hat noch am Abend die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Diese dauern an.

Den ersten Ermittlungen zufolge könnte der 66-Jährige als Fußgänger die K 421 an der Querungshilfe in Höhe der Straße "Über der Landwehr" überquert haben und dabei von einem unbekannten PKW oder LKW erfasst und mutmaßlich so schwer am Kopf verletzt worden sein, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

In die Untersuchungen zum Hergang wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Göttingen ein Gutachter eingeschaltet. Der Experte erschien noch am Abend am Einsatzort.

Die Polizei Osterode bittet Personen, die am Dienstagabend im genannten Einmündungsbereich der K 421 in Osterode etwas beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise werden rund um die Uhr unter Telefon 05522 / 5080 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell