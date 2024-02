Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg/ Lkr. Rottweil) Unbekannter schlägt 26-Jährigen-Zeugen gesucht (09.02.2024)

Schramberg (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Freitag, kurz nach Mitternacht, vor dem Stadtmuseum auf der Bahnhofstraße zugetragen hat. Ein Unbekannter schlug einen 26-Jährigen aus bislang nicht bekannten Gründen nach einem Streit mehrfach mit der Faust ins Gesicht, wodurch dieser eine blutende Verletzung davontrug. Anschließend flüchtete der Schläger in unbekannte Richtung. Der junge Mann musste zur weiteren Behandlung mit einem Krankenwagen in eine Klinik gebracht werden. Zum Täter liegt der Polizei die folgende Beschreibung vor: zwischen 30 und 45 Jahre alt, kurze schwarze Haare und einen Vollbart. Der Mann trug eine schwarze Jacke und führte eine Einkaufstasche mit sich. Die Polizei in Schramberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Schläger geben können, sich unter der Telefonnummer 07422 2701-0 zu melden.

