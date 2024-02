Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen/ Schwarzwald-Baar-Kreis) Schlägerei in einer Bar- Zeugen gesucht (09.02.2024)

VS-Schwenningen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einer Schlägerei, die sich am Freitag kurz nach Mitternacht auf der Uhlandstraße ereignet hat. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen geriet ein 23-Jähriger mit einem 38 Jahre alten Mann in einer Bar aus nicht bekannten Gründen in Streit, der sich vor das Lokal verlagerte. Hierbei schlugen die beiden Männer gegenseitig aufeinander ein und erlitten dadurch blutende Verletzungen. Auch beim Eintreffen der Streifen war die handfeste Auseinandersetzung noch voll im Gange. Beim Versuch, die körperlichen Angriffe zu unterbinden, erhielten zwei Polizeibeamte ebenfalls Schläge ins Gesicht. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich telefonisch mit dem Polizeirevier in Schwenningen, Tel. 07720 8500-0, in Verbindung zu setzen.

