Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens - Brand von Postfahrzeug

Polizei Pirmasens (ots)

Am 11.02.2023, gegen 15:30 Uhr, wurde mehrfach über Notruf ein brennendes Postfahrzeug in der Winzler Straße gemeldet. Beim Eintreffen vor Ort war die Feuerwehr schon mit dem Löschen eines elektrifizierten Postfahrzeuges beschäftigt. Nach Angaben des Postmitarbeiters war er gerade im Laderaum beschäftigt, als er das ausbrechende Feuer im Bereich des Vorderwagens bemerkte. Das Postfahrzeug brannte in der Folge komplett aus. Bislang liegen keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung oder Fehlbedienung vor. Derzeit wird von einem technischen Defekt ausgegangen. Das ausgebrannte Fahrzeug musste auf einen speziellen Stellplatz gebracht werden, da ein erneutes Ausbrechen des Brandes bei einem Elektrofahrzeug nicht ausgeschlossen werden kann. |pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell