POL-GÖ: (344/2024) Schwerer Unfall auf A 7: LKW kommt bei Echte von der Fahrbahn ab und kippt auf die Seite, 48 Jahre alter Fahrer schwer verletzt

Göttingen (ots)

Gemeinde Kalefeld, Autobahn 7 in Fahrtrichtung Hannover, Höhe Anschlussstelle (AS) Echte Mittwoch, 11. September 2024, gegen 18.00 Uhr

GEMEINDE KALEFELD (jk) - Auf der Autobahn 7 in Höhe der AS Echte ist am Mittwoch (11.09.24) gegen 18.00 Uhr aus noch ungeklärter Ursache ein in Richtung Hannover fahrender Sattelzug von der Fahrbahn abgekommen. Der mit Trockenbatterien (kein Gefahrgut) beladene Laster fuhr in eine Böschung und kippte anschließend auf die linke Seite. Die Feuerwehr musste den schwer verletzten Fahrer über die aufgeschnittene Frontscheibe aus dem Führerhaus befreien. Nach Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der 48-Jährige mit dem Rettungshubschrauber in die MHH nach Hannover geflogen.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und die anschließende Bergung des LKW war die A 7 in Richtung Hannover ab der AS Echte bis etwa 19.40 Uhr voll gesperrt. Danach lief der Verkehr noch bis ca. 23.00 Uhr auf einem Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbei. Der maximale Rückstau betrug fünf Kilometer.

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an. Nach ersten Erkenntnissen wird ein Krankheitsfall am Steuer nicht ausgeschlossen.

