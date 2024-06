Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Sülfeld - Unbekannte Täter entwenden Schmuck im Wert von einem niedrigen 4-stelligen Betrag bei Einschleichdiebstahl - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Bereits am 29.04.2024 (Montag) ist es zu einem Diebstahl von Schmuck aus einem Einfamilienhaus in der Hauptstraße gekommen. Die 83-jährige Geschädigte hielt sich von 09.45 Uhr bis 10.45 Uhr für Arbeiten in ihrem Garten auf. Den Haustürschlüssel hatte sich in der Eingangstür stecken lassen. Als sie um 10.45 Uhr das Haus betrat kam ihr eine männliche Person entgegen. Der Mann gab an, dass auf Klingeln und Klopfen niemand geöffnet hätte und er dann selbst mit dem steckenden Schlüssel geöffnet hat. Angeblich wollte er etwas verkaufen. Die ältere Dame fragte nun nach einer Visitenkarte. Diese wollte der Mann dann angeblich aus seinem Auto holen, kam aber nicht zurück.

Erst am heutigen Donnerstag (06.06.2024) wurde im Rahmen von Ermittlungen bekannt, dass ein orangener Pritschenwagen eine Rolle in dieser Tat spielen könnte. Ein solches Fahrzeug wurde am Tattag in der Hauptstraße gesehen.

Die Kriminalpolizei Bad Segeberg fragt nun die Bevölkerung, ob ein solches Fahrzeug noch anderen Personen aufgefallen ist und gegebenenfalls weitere Angaben zu Aufschriften, Kennzeichen oder andere Angaben gemacht werden können. Hinweise können unter der Rufnummer 04551-884-0 gegeben werden.

Die Polizei gibt nachfolgenden Hinweis:

Einschleichdiebe nutzen die Gelegenheit in unbeobachteten Momenten in Häuser zu gehen. Die Polizei rät dringend dazu, auch beim kurzen Verlassen der Häuser, die Türen abzuschließen und geöffnete Fenster zuzumachen. Gleiches gilt, wenn Sie im Garten oder bei Nachbarn sind und die Türen nicht im Blick haben. Einschleichdiebe handeln schnell und häufig fallen ihre Taten gar nicht auf, da die entwendeten Geldbeträge nicht sonderlich hoch sein müssen.

