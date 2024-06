Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn - Gefährliche Körperverletzung durch drei Täter - Opfer schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (02.06.2024) ist es gegen 03.00 Uhr zu einer gefährlichen Körperverletzung in der Holstenstraße gekommen. Ein 26-jähriger Norderstedter verließ zu diesem Zeitpunkt eine dortige Bar und wurde außerhalb der Gastronomie von drei Männern zusammengeschlagen. Der Geschädigte schaffte es schwer verletzt noch bis zur Wohnung seiner Freundin in Elmshorn. Dort brach er zusammen und wurde anschließend ins Klinikum Elmshorn verbracht. Dort musste der Mann mit starken Gesichtsverletzungen stationär aufgenommen werden. Über den Verletzten selbst konnten bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine weiteren Erkenntnisse erlangt werden.

Die Kriminalpolizei Elmshorn hat die Ermittlungen zu diesem Fall aufgenommen und fragt, wer gegebenenfalls etwas von dieser Tat mitbekommen hat und Angaben hierzu machen kann. Hinweise werden unter der Rufnummer 04121-803-0 erbeten.

