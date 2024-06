Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Trappenkamp - Parkender Pkw beschädigt - Verursacher begeht Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am 01.06.2024 stellte eine Verkehrsteilnehmerin gegen 20.30 Uhr ihren schwarzen Pkw der Marke Daimlerchrysler mit Segeberger Kennzeichen in der Lessingstraße zum Parken ab. Als sie das Fahrzeug am Sonntag (02.06.2024) um 12.30 Uhr wieder abholte, stellte sie eine Beschädigung an der hinteren Stoßstange fest. Nach Einschätzung der aufnehmenden Beamten dürfte die Beschädigung durch ein anderes Fahrzeug verursacht worden sein.

Die Beamten der Polizeistation Trappenkamp fragen nun, wer gegebenenfalls etwas zu diesem Vorfall beobachte hat. Diesbezügliche Mitteilung werden unter der Rufnummer 04323-805270 erbeten.

