Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Halstenbek - Erneuter Diebstahl eines Porsche 911 Carrera 4 GTS - Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Komplettentwendung

Bad Segeberg (ots)

Am Montagmorgen (03.06.2024) ist es auf einem Privatparkplatz im Elisabeth-Miller-Weg in Halstenbek zu einem Diebstahl eines Porsches 911 Carrera in der Farbe Rot gekommen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen dürfte das Fahrzeug mit Hamburger Kennzeichen in der Zeit zwischen Sonntag, 02.06.2024, 18:00 Uhr und Montag, 03.06.2024, 09:00 Uhr entwendet worden sein.

Die Schadenshöhe des Fahrzeuges beläuft sich auf rund 140.000 Euro.

In den vergangenen Tagen ist es im Kreis Pinneberg vereinzelt zu Diebstahlen von Fahrzeugen des Herstellers Porsche gekommen.

Näheres hierzu ist der Pressemitteilung vom 29.05.2024, 30.05.2024 und 03.06.2024 zu entnehmen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/5790129 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/5790624 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/5792310

Die Ermittler können nicht ausschließen, dass ein Tatzusammenhang zwischen den vier Taten besteht.

Das Sachgebiet 5, komplexe Ermittlungen, der Kriminalpolizei in Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die verdächtige Personen an dem entwendeten Fahrzeug gesehen oder Beobachtungen in den Tagen zuvor gemacht haben.

Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 04101 - 202 - 0 oder per E-Mail SG5.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegen.

Die Polizeidirektion Bad Segeberg gibt als Empfehlung folgende Hinweise:

Achten Sie auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge mit zum Teil auswärtigen Kennzeichen bzw. hochmotorisierte Fahrzeuge, die mehrmals langsam durch die Straße "streifen" und notieren Sie sich das Kennzeichen. Informieren Sie anschließend sofort die Polizei über 110.

Achten Sie auch auf Personen, die Ihr Fahrzeug fotografieren bzw. sich längere Zeit unberechtigt an Ihrem Fahrzeug aufhalten. Dies kann bereits eine Vorbereitungshandlung für einen späteren Diebstahl sein. Hochwertige Fahrzeuge werden oft auf Bestellung gestohlen.

Sichten Sie regelmäßig Ihre Videoüberwachung auf verdächtige Personen und melden Sie etwaige Beobachtungen unbedingt der Polizei.

Lassen Sie das Lenkradschloss immer einrasten.

Achten Sie darauf, dass Ihr Fahrzeug das Verriegeln der Türen mit der Funkfernbedienung durch ein optisches Signal quittiert. Funkblocker können das Funksignal Ihrer Fernbedienung stören, so dass Ihr Fahrzeug dann nicht verschlossen ist.

Bei Keyless-Go-Systemen legen Sie den Schlüssel nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ab bzw. versuchen Sie das Funksignal durch geeignete Maßnahmen (z. B. Aluminiumhüllen) abzuschirmen. Machen Sie vorher den Selbsttest. Nur wenn das Fahrzeug sich nicht einmal dann öffnet, wenn Sie den "abgeschirmten" Schlüssel direkt neben die Fahrzeugtür halten, haben auch die Diebe mit der Überlistung dieser Technik keine Chance.

Des Weiteren gibt es funkdichte Hüllen für Keyless-Schlüssel. So können die Diebe den Funkschlüssel nicht über längere Strecken übertragen.

Insbesondere über die Verwendung einer mechanischen Sicherung, z.B. einer Radkralle oder Lenkradsicherung, kann ein hoher Diebstahlsschutz erreicht werden.

Weitere Informationen zu diesem und anderen Themen gibt es auf der Internetseite www.polizei-beratung.de oder direkt unter nachstehendem Link:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/#panel-20646-1

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell