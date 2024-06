POL-SE: Elmshorn - Person nach Handel mit Betäubungsmitteln in Untersuchungshaft

Bad Segeberg (ots) - Am Montagmorgen (03.06.2024) ist es auf einem Privatparkplatz im Elisabeth-Miller-Weg in Halstenbek zu einem Diebstahl eines Porsches 911 Carrera in der Farbe Rot gekommen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen dürfte das Fahrzeug mit Hamburger Kennzeichen in der Zeit zwischen Sonntag, ...

mehr