Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (343/2024 ) Autobahnpolizei Göttingen: BAB 7 ab AS Echte in Fahrtrichtung Norden nach einem Verkehrsunfall aktuell vollgesperrt

Göttingen (ots)

(zk) nach einem Verkehrsunfall ist die BAB 7 momentan ab der Anschlussstelle Echte in Fahrtrichtung Hannover vollgesperrt, der Verkehr wird über die Anschlussstelle auf die ausgewiesene Umleitungsstrecke abgeleitet. Ab der AS Seesen kann die BAB wieder regulär in nördliche Richtung befahren werden. Auf die Einhaltung einer Rettungsgasse im Rückstau wird hingewiesen.

Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren. Es wird nachberichtet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell