Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein - Radfahrendes Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Warstein (ots)

Am Mittwoch, 08.05. kam es im Bereich des Netto-Marktes in Belecke gegen 18.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 11-jähriger Junge aus Rüthen verletzt wurde. Zunächst befand sich der 11-Jährige zusammen mit seinem 13-jährigen Bruder auf dem Parkplatz des Netto-Marktes am Pietrapaola-Platz. Dann fuhren die beiden mit ihren Fahrrädern vom Parkplatz auf die Straße "Unterm Haane". Als sie sich bereits auf der Straße befanden, näherte sich ihnen von hinten ein 54-jähriger Mann aus Warstein, der mit seinem Pkw Ford Focus die Straße "Pietrapaola-Platz" in Richtung "Unterm Haane" befuhr. Der Autofahrer übersah den 11-jährigen Radler und kollidierte mit diesem. Der Junge wurde auf die Motorhaube geschleudert und verletzt sich glücklicherweise nur leicht. Sein Fahrrad wurde vom Pkw überrollt. Bei Eintreffen der Polizei befanden sich die beiden Kinder und weitere Zeugen am Unfallort, nicht aber der Verursacher. Dieser konnte wenig später im Nahbereich ausfindig gemacht werden. Anstatt an der Unfallstelle zu verbleiben, hatte er sich in den nahegelegenen Netto-Markt begeben und danach die Vorgänge am Kollisionsort aus der Distanz beobachtet. Da deutlicher Alkoholgeruch bei dem Autofahrer festgestellt wurde und er zudem einräumte, unlängst Betäubungsmittel konsumiert zu haben, erfolgte eine Blutprobenentnahme in der Polizeiwache Warstein. Der Führerschein des 54-Jährigen wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. (sn)

