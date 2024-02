Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Unfall mit schwerverletztem Rollerfahrer - Alkoholeinfluss

Weiler bei Bingen (ots)

Am Montag, 12.02.2024 kam es gegen 19:30 Uhr auf der L214 bei Weiler zu einem Verkehrsunfall mit einem Kleinkraftrad. Der 42-jährige Fahrer befuhr die L214 aus Waldalgesheim kommend in Richtung Weiler und verlor in der Fahrbahnverschwenkung am Ortseingang die Kontrolle über seinen Roller. Er kollidierte mit der Fahrbahnbegrenzung und wurde samt Zweirad auf den Grünstreifen geschleudert. Einige Fahrzeugteile wurden hierbei in den Gegenverkehr katapultiert und beschädigten ein entgegenkommendes Auto.

Der Unfallverursacher wurde bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt. Er wurde zunächst durch vorbildlich agierende Ersthelfer und im weiteren Verlauf durch den hinzugezogenen Rettungsdienst und Notarzt versorgt. Der im Einsatz befindliche Rettungshubschrauber transportierte den Verletzten in ein Mainzer Krankenhaus. Da während der Verkehrsunfallaufnahme Alkoholgeruch beim Fahrer festgestellt werden konnte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Die Fahrbahn war an der Unfallstelle für die Dauer der Unfallaufnahme ca. eine Stunde voll gesperrt. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst befanden sich auch mehrere Fahrzeuge der freiwilligen Feuerwehr im Einsatz.

