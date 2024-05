Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden - Verkehrsunfallflucht - Straßenlaterne stark beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Freitag, den 17.05.2024, wurde gegen 12 Uhr vom Technischen Dienst der Stadt Rheinfelden eine beschädigte Straßenlaterne in der Friedrichtstraße gegenüber der dortigen Tankstelle festgestellt. Der Laternenmast wies eine starke Schrägstellung auf. Der Leuchtkörper drohte auf die Fahrbahn zu fallen. Der genaue Unfallzeitpunkt ist derzeit noch unbekannt. Angesichts des Schadensbildes dürfte der Unfall durch einen Lkw verursacht worden sein, welcher in dem Bereich rückwärts fuhr oder rangieren musste. Der entstandene Sachschaden liegt bei ca. 2.000 - 2.500 EUR. Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07623 74040 mit dem Polizeirevier Rheinfelden in Verbindung zu setzen.

Stand: 07.35 Uhr

RR/MK, FLZ/HS

