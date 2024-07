Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Mehrere Diebstähle aus Autos, gibt es Zeugen?

Lahr (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ereigneten sich mehrere Diebstähle aus Fahrzeugen in Lahr im Bereich Bürklinstraße, Schenkenbrünnele, Moritz-Schauenburg-Straße, Breitmatten, Fasanengarten und Fliederstraße. Dazu wurden die Autos sowohl aufgebrochen, als auch aus mutmaßlich unverschlossenen Pkw teils Gegenstände und Wertsachen entwendet. Mehrere Geschädigte meldeten dies am Freitag der Polizei in Lahr. Etwaige weitere Opfer oder Zeugen von Autoaufbrüchen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07821 277-0 bei den Ermittlern des Polizeireviers Lahr zu melden. Generell rät die Polizei keine Wertgegenstände im Fahrzeug zurück zu lassen und beim Verlassen des Fahrzeugs dieses sicher zu verschließen.

