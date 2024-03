Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Kanaldeckel ausgehoben

Beverungen/Warburg (ots)

In der Nacht vom Samstag, 16.03.2024 auf Sonntag, 17.03.2024 kam es in der Ostdeutschen Straße in 37688 Beverungen sowie in der Uhlenbreite in 34414 Warburg zu gefährlichen Eingriffen in den Straßenverkehr.

In beiden Orten hoben unbekannte Täter jeweils sechs Kanaldeckel aus. Die Kanaldeckel konnten wieder eingesetzt werden, ohne dass andere Personen zu Schaden kamen. Die Polizei Höxter bittet um Hinweise durch mögliche Zeugen unter der Telefonnummer 05271/962-0. /gla

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell