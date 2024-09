Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (355/2024) Frontscheibenwischer von VW Touran beschädigt - Polizei Bad Lauterberg sucht unbekannten Zeugen

Göttingen (ots)

Bad Lauterberg, Gehrichstraße, Höhe Nr. 8 Zwischen Freitag, 6. September, 12.00 Uhr, und Samstag, 7. September, 09.00 Uhr

BAD LAUTERBERG (jk) - Im Zusammenhang mit der Sachbeschädigung an einem an der Gehrichstraße in Bad Lauterberg (Landkreis Göttingen) geparkten braunen VW Touran sucht die Polizei Bad Lauterberg einen bislang noch unbekannten Zeugen.

Nach ersten Ermittlungen haben Unbekannte in der Zeit zwischen Freitagmittag und Samstagmorgen (6./7. 9.) die Frontscheibenwischer des PKW verbogen und damit unbrauchbar gemacht. Die verursachte Schadenshöhe ist unbekannt.

Der betroffene Autobesitzer sprach in der Folge den unbekannten Zeugen an, der ihm schilderte, dass er mehrere Männer an dem Touran beobachtet habe. Ob es einen Zusammenhang mit der Sachbeschädigung gibt, steht noch nicht fest.

Der unbekannte Zeuge sowie weitere mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 05524/963-0 bei der Polizei Bad Lauterberg zu melden.

