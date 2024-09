Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kabel versucht zu entwenden

Arnstadt (ots)

Am späten gestrigen Abend stellte eine aufmerksame Bürgerin eine verdächtige Situation fest. An einem Riesenrad "Am Ried" versuchten zwei unbekannte Täter das Hauptstromkabel zu entwenden. Die eingesetzten Beamten stellten im Nahbereich einen 32-Jährigen fest. Ob dieser Mann mit dem versuchten Diebstahlsdelikt in Verbindung steht, ist nun Gegenstand eines Ermittlungsverfahrens. (mla)

