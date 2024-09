LPI-GTH: Unfall mit verletzten Radfahrer

Gotha (ots) - Am heutigen Morgen kam es gegen 09.00 Uhr zu einer Brandentwicklung in einem Mehrfamilienhaus in der Gartenstraße. Kurze Zeit später war der Brand durch die eingesetzte Berufsfeuerwehr Gotha bereits unter Kontrolle. Zwei Personen im Alter von 56 und 62 Jahren wurden durch den entstandenen Rauch leicht verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Fünf weitere Bewohner verließen das Gebäude eigenständig und wohlbehalten. Der entstandene Sachschaden konnte noch ...

