Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Schlägerei im Zug - Geschädigter gesucht

Pforzheim (ots)

Am späten Montagabend (19. August) kam es im Zug beim Haltepunkt Illingen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zweier Personen. Die Bundespolizei sucht den Geschädigten.

Gegen 22 Uhr erhielt die Bundespolizei in Karlsruhe die Information über eine körperliche Auseinandersetzung im MEX 17a (Laufweg Bietigheim/Bissingen - Pforzheim). Beim Halt am Pforzheimer Hauptbahnhof trafen die Beamten neben Zeugen des Vorfalls den 35-jährigen lettischen Tatverdächtigen an. Dieser zeigte sich bereits zu Beginn der polizeilichen Kontrolle aggressiv und unkooperativ. Er versuchte sich mehrfach den Maßnahmen zu entziehen. Durch einfache körperliche Gewalt wurde das Vorhaben durch die Beamten unterbunden.

Erste Ermittlungen ergaben, dass der Tatverdächtige zuvor während der Fahrt am Haltepunkt Illingen mit dem bislang unbekannten Geschädigten in eine verbale Auseinandersetzung geriet. Im weiteren Verlauf schlug der 35-Jährige dem Geschädigten mehrfach mit der Faust ins Gesicht und überzog ihn mit verbalen Bedrohungen und Beleidigungen. Der Geschädigte verließ den Zug am Haltepunkt Mühlacker.

Der 35-Jährige erhielt einen Platzverweis für den Pforzheimer Hauptbahnhof.

In der Nacht, gegen 2 Uhr, trafen die Beamten erneut auf den Tatverdächtigen. Hierbei beleidigte er die Bundespolizisten mehrfach verbal.

Die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung aufgenommen.

In diesem Zusammenhang wird vor allem der Geschädigte gesucht. Er und Personen, die sachdienliche Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich mit den ermittelnden Beamten in Verbindung zu setzen. Dies kann telefonisch unter der Rufnummer 0721 - 120 160 oder über das Kontaktformular unter www.bundespolizei.de erfolgen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell