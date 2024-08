BPOLI-KA: Bundespolizei schnappt gesuchten Straftäter

Wiesloch-Walldorf (ots) - Am späten Samstagabend (17. August) wurde eine Jugendliche am Haltepunkt Wiesloch-Walldorf von einem bislang unbekannten Tatverdächtigen sexuell belästigt. Die Bundespolizei sucht Zeugen des Vorfalls. Gegen 20 Uhr befand sich die 17-Jährige am Bahnsteig 1, um auf die S3 in Richtung Mannheim zu warten. Hierbei näherte sich der Unbekannte bereits der Frau, welche sich daraufhin von ihm ...

