Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Abschlussmeldung zum Brand auf dem Gelände der "Löhnberger Mühle" in Lahnstein, siehe Erstmeldung vom 01.04.2024, 18:42 Uhr

Lahnstein (ots)

Am 01.04.2024 gegen 17:38 Uhr wurde hiesige Dienststelle über eine unklare Rauchentwicklung in der Löhnberger Mühle gemeldet. Bei dem Objekt handelt es sich um ein weitläufiges, stillgelegtes Industriedenkmal, unmittelbar am Rhein gelegen.

Aus bisher ungeklärter Ursache kam es zu einer Brandentwicklung im Bereich eines Betonsilos. Die umliegenden Feuerwehren konnten den Brand löschen. Zum jetzigen Zeitpunkt kam es weder am Betonsilo noch am Gebäude selbst zu einer Beschädigung. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen und dauern an.

Im Einsatz befanden sich neben der Polizei aus Lahnstein, die Wasserschutzpolizei, die Polizeihubschrauberstaffel, die Feuerwehren aus Lahnstein, Braubach, Bad Ems und Osterspai sowie das THW sowie das DRK.

