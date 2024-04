POL-PDKO: Brand in der Leonberger Mühle - Erstmeldung

Koblenz (ots) - Am 31.03.2024, im Zeitraum 00:00 - 17:00 Uhr, kam es in der Mittelstraße in KO-Horchheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein am Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparktes Fahrzeug, ein schwarzer Mazda PKW, wurde von einem bis dato unbekanntem Fahrzeug vermutlich beim Vorbeifahren touchiert. Am geparkten Fahrzeug entstand Sachschaden an Kotflügel, Felge und Heckschürze. Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt vom Unfallort. Hinweise ...

