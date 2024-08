BPOLI-KA: Sexuelle Belästigung am Haltepunkt

Heidelberg (ots) - Am 11. August 2024 soll es gegen 17:39 Uhr in der S51/ S5 auf der Strecke Heidelberg - Frankfurt am Main zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen sein. Dabei soll eine bisher unbekannte männliche Person beim Halt des Zug am Haltepunkt Neu-Edingen/Friedrichsfeld einem männlichen Fahrgast unvermittelt von hinten auf den Kopf sowie ins Gesicht geschlagen haben. Der 31-jährige Geschädigte fiel ...

