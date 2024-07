Polizei Paderborn

POL-PB: Unfall mit gestohlenem Fahrzeug

Bad Lippspringe/Bad Driburg (ots)

(md) Am Sonntag, 21.07. kam es gegen 16.50 Uhr an der Feldmark in Bad Lippspringe zu einem Auffahrunfall mit Unfallflucht. Während der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Wagen der Unfallverursacher in Bad Driburg gestohlen worden war.

Eine 35 Jahre alte Paderbornerin war mit ihrem VW auf der L814 aus Richtung Neuenbeken in Fahrtrichtung Bad Lippspringe unterwegs und beabsichtigte, nach links zu einem Hofladen abzubiegen. Der hinter ihr fahrende Wagen fuhr aus ungeklärter Ursache auf. Die Frau stieg aus, um sich nach dem Befinden des Fahrers zu erkundigen, woraufhin zwei dunkel gekleidete Männer mit südländischem Erscheinungsbild ausgestiegen, einen schwarzen, mittelgroßen Hund aus dem Kofferraum holten und fußläufig in Richtung umliegender Maisfelder flohen. Weitere Ermittlungen ergaben, dass das Fahrzeug, ein grauer Audi Q3, kurz zuvor in Bad Driburg gestohlen worden war. Eine sofort eingeleitet Fahndung blieb ergebnislos. Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Hinweise zum Unfallgeschehen und/oder dem gesuchten Fahrzeug geben? Wer hat Personen wahrgenommen, auf die die Beschreibung der geflüchteten Fahrer passt? Hinweise nimmt die Polizei Paderborn unter 05251 306-0 entgegen.

