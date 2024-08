Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Kleinkind verletzt sich an Strom-Adapter im ICE

Stuttgart / Mannheim (ots)

Am Donnerstagmittag (15. August) zog sich ein Kleinkind im ICE 518 Verbrennungen zu. Zuvor berührte es einen Strom-Adapter.

Gegen 14:15 Uhr befand sich das einjährige Kind zusammen mit seiner Mutter im ICE 518 auf der Fahrt von Stuttgart nach Mannheim. Das Kind berührte an seinem Sitzplatz im Wagen 22 einen Strom-Adapter, welcher sich in der dortigen Steckdose befand. Aufgrund der Beschaffenheit des Steckers zog sich das Kind durch die Berührung mehrere stecknadelgroße Verbrennungen an Armen und Beinen zu. Die Mutter erlitt ebenfalls Verbrennungen am Arm.

Der Zug hielt daraufhin außerplanmäßig am Bahnhof Hockenheim. Dort wurde das Kleinkind vom Rettungsdienst übernommen, medizinisch versorgt und in eine Kinderklinik verbracht.

Die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe hat die Ermittlungen zum Vorfall aufgenommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gibt es keine Erkenntnisse, die auf eine vorsätzliche Straftat hinweisen.

Der Adapter wurde sichergestellt.

Weitere Geschädigte sowie Personen, die sachdienliche Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich mit den ermittelnden Beamten in Verbindung zu setzen. Dies kann telefonisch unter der Rufnummer 0721 / 120 160 oder über das Kontaktformular unter www.bundespolizei.de erfolgen.

Die Bundespolizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, Steckdosen im Zug auf zurückgelassene Gegenstände, wie Ladekabel, zu überprüfen.

