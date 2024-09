Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (360/2024) Unbekannte entwenden Wohnwagen in Hann. Münden - Zeugen gesucht

Bild-Infos

Download

Göttingen (ots)

Hann. Münden, Hermannshäger Straße

Dienstag, 03. September 2024, 10:00 Uhr - Montag, 16. September 2024, 08:10 Uhr

HANN. MÜNDEN (ms) - Unbekannte haben in der Zeit von Dienstag (03.09.24), 10:00 Uhr, bis Montag (16.09.24), 08:10 Uhr in der Hermannshäger Straße in Hann. Münden (Landkreis Göttingen) einen Wohnwagen entwendet.

Die Ermittlungen dauern noch an.

Ersten Informationen zufolge wurde der Wohnwagen der Marke HOBBY (Foto) ordnungsgemäß abgestellt. Am Montagmorgen (16.09.24) wurde der Diebstahl vom Eigentümer festgestellt und der Polizei gemeldet.

Die Höhe des Sachschadens liegt im unteren vierstelligen Bereich.

Die Polizei fragt:

Wer hat in der Zeit zwischen dem 03.09.24 und dem 16.09.24 verdächtige Fahrzeuge oder Personen im Bereich der Hermannshäger Straße und der Straße "Querenburg" beobachtet und kann Hinweise zur Tat geben.

Zeugen werden gebeten, sich beim ermittelnden Polizeikommissariat Hann. Münden unter der Telefonnummer 05541 951-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell