Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Autofahrer gibt sich mit fremdem Führerschein als andere Person aus.

Lippe (ots)

In der Nacht zum Mittwoch (13.08.2024) gegen 03:15 Uhr wurde ein 30-jähriger Mann aus Duisburg bei einer Verkehrskontrolle in der Schötmarschen Straße kontrolliert, als er mit einem schwarzen BMW unterwegs war. Der Mann legte einen echten Führerschein vor, der jedoch auf eine andere, sich ihm aber ähnelnde Person ausgestellt war. Bei der anschließenden Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen den eigentlichen Führerscheininhaber eine aktuelle Fahndung bezüglich einer durchzuführenden erkennungsdienstlichen Behandlung vorlag. Um die Identität des Autofahrers zu überprüfen, wurde er zur Polizeiwache Detmold gebracht, wo ein Abgleich seiner Fingerabdrücke durchgeführt wurde. Dabei kam ans Licht, dass es sich bei dem BMW-Fahrer um eine andere Person handelte, die den Führerschein eines Bekannten verwendet hatte. Der Beschuldigte gab an, den Führerschein seit einiger Zeit zu nutzen und damit bereits mehrfach Polizeikontrollen passiert zu haben. Die Polizei stellte den fremden Führerschein sicher und untersagte dem 30-Jährigen die Weiterfahrt. Gegen ihn wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Missbrauchs von Ausweispapieren ermittelt.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell