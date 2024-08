Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg. Bewusstloser Autofahrer verursacht Unfall an Tankstelle.

Lippe (ots)

Am Dienstagmittag (13.08.2024) ereignete sich gegen 12:45 Uhr ein Verkehrsunfall auf dem Gelände einer Raiffeisen Tankstelle am Lehmbrink. Ein VW Polo-Fahrer kollidierte mit einem an einer Zapfsäule stehenden Fahrzeug. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der Mann aus Hessisch Oldendorf mit seinem Auto auf das Tankstellengelände und prallte dort gegen einen Mini, dessen Fahrer gerade beim Bezahlen im Tankstellenshop war. Ersthelfer zogen den Mann bewusstlos aus dem Fahrzeug und begannen umgehend mit Reanimationsmaßnahmen, wobei sein Fuß noch das Gaspedal betätigte.

Der Mann wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt nun, ob ein medizinischer Notfall Ursache des Unfalls war. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 4500 Euro.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell