POL-LIP: Bad Salzuflen. Traktor beschädigt Stoppschild - Liemer Straße.

Lippe (ots) - Am Sonntagabend (11.08.2024) kam es gegen 20:35 Uhr in der Dohmstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der eine 99-jährige Frau schwer verletzt wurde. Sie wurde vor Ort von Rettungskräften versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Es besteht keine Lebensgefahr. Der Vorfall ereignete sich in einem Wohnhaus, als ein unbekannter Mann, beschrieben als nicht sehr jung, groß und breit, die Frau ...

mehr