Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Körperliche Auseinandersetzung in Wohnhaus.

Lippe (ots)

Am Sonntagabend (11.08.2024) kam es gegen 20:35 Uhr in der Dohmstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der eine 99-jährige Frau schwer verletzt wurde. Sie wurde vor Ort von Rettungskräften versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Es besteht keine Lebensgefahr.

Der Vorfall ereignete sich in einem Wohnhaus, als ein unbekannter Mann, beschrieben als nicht sehr jung, groß und breit, die Frau angriff. Der Täter trug einen "durchsichtigen" Anzug. Über ein Notruf-Armband konnte die Frau Hilfe alarmieren.

Das Kriminalkommissariat 5 hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft derzeit die Absicht des Täters. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05231 6090 zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell